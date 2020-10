Fisiculturista classifica o Brasil para o Mr. Olympia após 32 anos

Principal nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade, Rafael Brandão fez história ao recolocar o Brasil na disputa da categoria Open do Mr. Olympia, após 32 anos de espera. Com apenas 26 anos, Brandão conseguiu a vaga no último domingo, em Alicante, na Espanha, competindo no Europa Pro, da IFBB.

Para conseguir o feito histórico, Rafael conquistou o terceiro lugar do campeonato profissional. Além da classificação, o atleta do interior de São Paulo também ganhou um cheque no valor de 3 mil dólares (R$ 16,6 mil na cotação atual). Representando o Brasil e a Integral Médica, marca de suplementos que o patrocina, ele irá competir na categoria Men’s Open Bodybulding. A categoria engloba os maiores fisiculturistas do mundo, por não ter limite de peso.

O Olympia acontece em Las Vegas, no dia 17 de dezembro de 2020. Além de Rafael Brandão, o Brasil também será representado na categoria Men’s Physique, pelo atleta profissional Carlos de Oliveira, popularmente conhecido como “Caike Pro”. Os dois brasileiros têm 10 semanas para a competição.

A última vez que o país teve um representante na categoria dos pesos pesados no Mr. Olympia – “a Copa do Mundo do fisiculturismo” – foi em 1988, quando Luiz Otávio de Freitas competiu em Las Vegas. O atleta até hoje é considerado uma lenda do fisiculturismo nacional e uma referência para os atletas da nova geração.

– A realização de um sonho. Foram 7 anos trabalhando por esse momento, eu sabia que seria difícil mas nunca passou pela minha cabeça em desistir. Principalmente com as pessoas que tenho ao meu lado, pois eu sei que posso ir mais longe ainda. 11 de outubro de 2020 vai ficar marcado na minha vida e na história do bodybuilding Brasileiro – postou Brandão em seu Instagram, após a classificação.