O caso de Ruy (Fiuk) com Ritinha (Isis Valverde) não ficará muito tempo no escuro em A Força do Querer. Para levar a jovem para o Rio de Janeiro, ele terá pago a passagem com o cartão da empresa. O deslize será pego por Dantas (Edson Celulari). O empresário colocará o rapaz contra a parede, que admitirá que cometeu um erro. “Fiz besteira”, assumirá o filho de Eugênio (Dan Stulbach) na novela das nove.

O pai de Cibele (Bruna Linzmeyer) o pressionará para saber sobre Ritinha ao ver que uma passagem de Belém para o Rio de Janeiro comprada no cartão da empresa com o nome dela. “Desde quando você está com essa mulher? Desde quando?”, perguntará o personagem de Edson Celulari.

“Não, eu não to com ela, não. Ela é uma amiga lá de Parazinho. Eu paguei a passagem para o Rio de Janeiro porque ela queria encontrar o noivo dela que tinha vindo pra cá”, explicará Ruy. A mentira, no entanto, não vai acabar com a desconfiança do sogro.

“É, é. Na hora eu estava só com o cartão da empresa, acabei passando ele. Não avisei porque achei que vocês não iam entender, ou iam entender mal, como você está entendendo agora”, justificará o playboy.

O executivo falará que realmente é difícil acreditar na explicação dele. “Como se existisse uma outra maneira para entender isso”, rebaterá o homem. “O problema da mentira é que pra sustentar a primeira você tem que contar a segunda e depois a terceira, e assim vai até você perder a conta”, dirá Dantas.

Ele ainda afirmará que não é possível engolir a história do jovem. “Primeiro, você viajou sozinho, e agora apareceu essa Rita Rosa Ferreira. Aliás, cadê a Rita? Onde é que ela tá?”, perguntará. “Não sei, não sei dela não”, falará o filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido).

Abuso da sorte

“Como que não sabe? Você compra o bilhete para a moça e depois não sabe que rumo que ela tomou? Daqui a pouco vai dizer que você nem sabe o telefone dela!”, deduzirá o personagem de Edson Celulari.

“Não tenho mesmo, não tenho ideia”, falará o rapaz. Dantas perguntará se ele espera que ele acredite nisso, e Ruy dirá que está falando a verdade. O “sogrão” pegará o genro pelo colarinho e fará um alerta.

“Escuta aqui rapaz, você não vai sacanear a minha filha, seu cafajeste. Você não vai começar um casamento com ela trazendo a amante a tiracolo. Eu não vou admitir isso”, avisará.

Ruy (Fiuk) levará um enquadro na novela

“Tá bom, me solta! Eu fiz uma besteira, tá?”, admitirá Ruy. Sentados frente a frente, Dantas pedirá para ele contar a besteira inteira de uma vez. “Uma garota, que conheci lá em Parazinho. Ela me cercou. Ficou me dando mole. E eu não consegui sair fora, tá, não consegui sair fora. Pronto” revelará o traidor.

Dantas perguntará quanto tempo o caso está acontecendo, e o rapaz dirá que não tem muito tempo. Que é verdade que não sabe onde ela está, que nem quer saber. “Vou te dizer uma coisa Ruy, fica esperto. Eu tô de olho em você e não vou sair do seu pé. Fica esperto!”, ameaçará o coroa.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

