Flamengo acerta renovação com o jovem zagueiro Natan até 2024

Nesta quarta-feira, o Flamengo concretizou a renovação do contrato do zagueiro Natan. O jogador caiu nas graças da torcida após atuações impecáveis nos últimos jogos do Rubro-Negro.

Aos 19 anos, Natan foi um dos jovens da base do clube recrutados para compor o time durante o surto de covid-19 que afastou vários jogadores do elenco. Ele esteve em campo no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, e nas vitórias por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle e 3 a 1 sobre o Athletico-PR.

Canhoto e com 1,88m de altura, Natan mostrou personalidade e segurança em todas as ocasiões. Nas redes sociais do clube, os torcedores fazem pressão para que o jovem seja o novo titular da zaga ao lado de Rodrigo Caio, que está servindo a Seleção Brasileira.

O novo contrato é válido até dezembro de 2024 e tem multa rescisória 70 milhões de euros (cerca de R$ 464 milhões) para clubes do exterior.