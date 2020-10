Flamengo aguarda exames e pode ter mais reforços no domingo

O Flamengo foi atingido por um surto de covid-19 após viajar para o Equador para partidas da Libertadores. Os primeiros casos foram anunciados após a goleada sofrida para o Independiente del Valle no dia 17 de setembro. Após o retorno ao Brasil no dia 23, mas jogadores foram contaminados.

Os afastamentos dos atletas deixou a equipe com muitos desfalques e jogadores da base foram recrutados para completar o time nas partidas contra Palmeiras e del Valle, esta semana. Para o jogo contra os equatorianos no Maracanã, sete jogadores da primeira leva já ficaram disponíveis.

Por conta do tempo de inatividade, nenhum deles, estava entre os 11 que iniciaram a partida. Bruno Henrique entrou no finalzinho do primeiro tempo para substituir o lesionado Gabigol. Já Isla, Michael e Diego entraram no segundo tempo.

Para a partida deste domingo contra o Athletico Paranaense, o Flamengo pode ter até nove reforços. O goleiro Gabriel Batista, os zagueiros Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Matheus Thuler e Léo Pereira, o lateral Renê, os volantes Willian Arão e João Gomes, e o meia Everton Ribeiro estão afastados desde a quarta-feira, 23 de setembro.

Nesta sexta-feira, o elenco rubro-negro foi submetido a um novo exame de covid-19, e todos os jogadores da lista acima que testarem negativo estarão liberados para o jogo. Porém eles não devem iniciar a partida e ficarão como opção no banco.

Desfalques certos para a partida são os jogadores afastados por lesão, como o goleiro Diego Alves, e os atacantes Pedro Rocha e Gabigol. Já o volante Thiago Maia, com incômodo muscular na coxa esquerda, deve ser poupado.

Flamengo e Athletico jogarão no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h00. O provável time do Flamengo para a partida deve ter Hugo Souza no gol, Isla, Gabriel Noga, Natan e Filipe Luís; Diego, Gerson e Arrascaeta; Lincoln, Pedro e Bruno Henrique.