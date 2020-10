Flamengo aposta em descanso, espera trio, e Dome deve ‘mudar muito’ time titular

O Flamengo viveu uma quarta-feira atípica. O mesmo dia que foi de recuperação após a vitória sobre o Goiás é véspera do duelo contra o Red Bull Bragantino. Até por isso, o técnico Domènec Torrent deve “mudar muito” o time que entrará em campo nesta quinta.

A aposta rubro-negra é no descanso para quem entrou em campo no triunfo por 2 a 1, no Maracanã. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo nesta quarta e foram orientados a manter o descanso também em casa. O restante do elenco trabalhou no gramado.

A boa notícia é que o Flamengo deve ter três retornos na quinta, na reapresentação: Isla, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, trio que estava servindo suas seleções. Eles serão avaliados fisicamente para a decisão se terão ou não condição de jogo à noite.

Na seleção brasileira, Rodrigo Caio atuou por 78 minutos após lesão de Marquinhos, enquanto Everton jogou 21 na vitória diante do Peru por 4 a 2. No Chile, Isla foi titular e esteve os 90 minutos em campo no empate contra a Colômbia em 2 a 2.

Arrascaeta, por sua vez, se lesionou servindo ao Uruguai e será baixa. Com problema na coxa, ele seguirá o tratamento no Ninho do Urubu.

Ainda aguardando as respostas físicas de seus atletas, Dome deve “muito muito” a equipe titular, segundo adiantou após a vitória sobre o Goiás.

“Tenho na cabeça mudar muito para quinta-feira e temos que focar no jogo com o Bragantino. Agora, vamos jogar em 48 horas. Os atletas vão estar mais cansados e com problemas musculares em 48 horas. Quando são muitos jogos, é muito difícil que todos rendam 100%.”

O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino às 20h (de Brasília) desta quinta, novamente no Maracanã. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.