Flamengo atropela Tijuca e conquista 15º título carioca de basquete seguido

O Flamengo deu nova demonstração de sua hegemonia no basquete no Rio. Na tarde deste domingo, no ginásio do Maracanãzinho, o Rubro-Negro venceu o Tijuca Tênis Clube por 104 a 40, pela final do Campeonato Carioca de Basquete, e sagrou-se campeão do torneio pela 15ª vez seguida. Com isso, chegou a 46 troféus da competição.

— Estou muito orgulhoso dos jogadores porque não é fácil disputar um campeonato desse. Eles jogaram com assiduidade, próximo do limite deles. Eu acho que isso foi fundamental para sermos campeões, sair com todo mundo saudável e evoluir. Além de tudo, conseguimos evoluir com esses jogos.

Na decisão, o pivô Rafael Hettsheimeir foi o cestinha, com 18 pontos.