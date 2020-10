Flamengo com números de campeão, crise no Corinthians e LeBron x Jordan

CHEGAMOS AO MEIO DA SEMANA!

O Flamengo parece cada vez mais perto de ser o time imbatível que era em 2019:

O Corinthians luta contra o fantasma da série B:

E na NBA, a discussão só aumenta:

ABRE ASPAS

“O Corinthians tem que jogar como nas suas maiores conquistas; temos que buscar as raízes”, Vagner Mancini, novo técnico do Corinthians

VOCÊ VIU

NESTE DIA

Em 1979, Wayne Gretzky fazia o 1º de seus 894 gols na NHL. O canadense, que é o maior marcador da história da liga, era apenas um calouro de 18 anos do Edmonton Oilers.

Wayne Gretzky em sua primeira temporada na NHL Getty Images

The Inside Line – A preparação de Fernando Alonso

Fernando Alonso voltará a pilotar na Fórmula em 2021. E com a Renault, equipe pela qual se sagrou campeão na categoria em 2006 e 2006. Nesta edição do The Inside Line, que está disponível no ESPN App, veja como o espanhol está se preparando para este retorno.

