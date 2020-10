Flamengo deve ter três mudanças contra o Sport e time inédito escalado por Dome

Por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, o Flamengo vai enfrentar o Sport, nesta quarta-feira, no Maracanã, recheado de desfalques. Isla, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro e Arrascaeta são baixas importantes que fazem o técnico Domènec Torrent quebrar a cabeça e até abrir a possibilidade de mudar o esquema para a partida do Campeonato Brasileiro.

Nos treinos da segunda-feira e terça-feira, Dome testou diversas trocas, algumas delas já confirmadas para encarar o Leão: a entrada de Matheuzinho na direita e o retorno de Thiago Maia no meio-campo. Por último, a dúvida ainda é no atleta que fará o lado direito do campo: Vitinho e Lincoln são os favoritos, com Diego correndo por fora.

A entrada do camisa 10 implicaria na mudança do esquema (do 4-2-3-1, que em determinados momentos acaba virando um 4-3-3, para o 4-4-2) ou no deslocamento de Gerson para o lado direito do campo. Ele já atuou assim diversas vezes com Jorge Jesus. Caso a escolha seja por Vitinho ou Lincoln, Dome manteria o padrão tático que atuou na goleada por 4 a 0 sobre o Del Valle.

Na defesa, Gabriel Noga e Natan, titulares nas vitórias sobre os equatorianos e também no último domingo, diante do Athletico-PR, devem seguir na posição. Gustavo Henrique e Léo Pereira, titulares no passado, são as outras opções para a defesa, além de Thuler.



A novidade para o duelo pode ser Pedro Rocha. Recuperado de uma lesão muscular, o jogador deve ser relacionado pela comissão técnica. A última partida dele foi na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no dia 5 de setembro.

O provável time carioca que entrará em campo: Hugo Souza; Matheuzinho, Noga, Natan e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia e Gerson; Vitinho (Lincoln ou Diego), Pedro e Bruno Henrique. A equipe ainda não entrou em campo dessa forma sob o comando do catalão.

Domènec Torrent durante jogo entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileiro Getty Images

Atualmente com 21 pontos e na quarta colocação, o Flamengo encara o Sport, quinto e com um ponto a menos, na busca de se aproximar do líder Atlético-MG. O Galo tem 27 pontos e encara o Fortaleza, fora de casa, também nesta quarta-feira.