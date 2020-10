Flamengo e Coritiba chegam a acordo pelo préstimo de Rodrigo Muniz

O Flamengo está próximo de concretizar o empréstimo do atacante Rodrigo Muniz. O jogador de 19 anos negocia sua ida para o Coritiba para permanecer até fevereiro de 2021, quando terminará esta temporada. O acerto entre as partes já está acertado, e o jogador é aguardado em Curitiba para exames e assinar contrato.

Rodrigo Muniz é crias das categorias de base do Flamengo e já teve algumas chances entre os profissionais. No entanto, com a chegadas dos reforços para o setor, aliado ao bom desempenho de outro jogadores no ataque, não tem tido oportunidades.

A exemplo de Yuri César, no Fortaleza, e Hugo Moura, no mesmo Coritiba, a saída de Rodrigo Muniz vai servir para o jogador ganhar rodagem em campo por em um time da Série A. No clube paranaense, o jovem jogador vai brigar por uma vaga com o experiente Ricardo Oliveira, recém-contratado.

O Sport foi o primeiro clube a se interessar por Rodrigo Muniz, mas há resistências dentro do Flamengo em negociar com os pernambucanos. Sombras da polêmica sobre o título Brasileiro de 1987, reivindicado pelos dois clubes. Além disso, o diretor de futebol do Coxa é Paulo Pelaipe, que foi diretor executivo no Rubro-Negro em 2019 e tem boa relação com Marcos Braz.

Dentro de campo, o Flamengo se prepara para o clássico deste sábado, contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.