Flamengo finaliza preparação; Diego Alves volta a trabalhar com o elenco

O Flamengo encerrou a preparação em campo para enfrentar o Goiás, nesta terça, em rodada atrasada do Brasileiro. Além da volta do auxiliar Jordi Guerrero, o treino desta segunda, no Ninho do Urubu, marcou o retorno de Diego Alves aos treinos com o grupo principal. Recuperado da lesão no ombro esquerdo, o goleiro está cumprindo as etapas para voltar a defender o time.

O Flamengo divulgou algumas imagens da atividade desta manhã, na qual o camisa 1 participa ao lado dos companheiros. Na última semana, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do rubro-negro, havia detalhado o processo de recuperação de Diego Alves, afastado desde o dia 30 de setembro.

Clima bom no Flamengo. Confira algumas imagens do treino desta segunda-feira no Ninho do Urubu. O time de Domènec Torrent enfrenta o Goiás nesta terça. Fotos: Alexandre Vidal / Flamengo.

Além de Diego Alves, o jovem Lázaro também participou da atividade desta segunda-feira, junto com os companheiros do elenco profissional do Flamengo.

Além de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla – a serviço das seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas -, o Flamengo ainda tem os desfalques de Gabriel Barbosa e João Lucas, lesionados, e o meio-campista Diego, suspenso.