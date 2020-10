Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Corinthians; Everton Ribeiro é relacionado

Antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians neste domingo, o Flamengo treinou na manhã deste sábado no Ninho do Urubu. Além de vestir a nova camisa rosa, lançada nesta semana em homenagem ao Outubro Rosa, a boa novidade ficou por conta de Everton Ribeiro. Nas imagens divulgadas pelo clube, o camisa 7 aparece treinando ao lado dos companheiros e está à disposição de Domènec Torrent. Confira as imagens no vídeo abaixo.

Por outro lado, os desfalques do Flamengo para o jogo de domingo são: Diego Alves, Rodrigo Caio, João Lucas, Arrascaeta, Pedro Rocha e Gabriel Barbosa.

Após defender a Seleção Brasileira na terça-feira, em Lima, no Peru, Everton Ribeiro atuou os 90 minutos diante do Red Bull Bragantino, no empate em 1 a 1 no Maracanã. Contudo, o meia deixou o jogo com dores no joelho esquerdo. A preocupação, contudo, passou quando o camisa 7 reapresentou-se no Ninho do Urubu, na sexta-feira, já sem dores e não precisou realizar novos exames.

Uma provável escalação do Flamengo para enfrentar o Corinthians, às 16h de domingo na Neo Química Arena, tem: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Arão, Gerson e Diego; Bruno Henrique, Vitinho e Pedro.