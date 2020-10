Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Vasco; Isla embarca para o Chile

Os preparativos em campo do Flamengo para enfrentar o Vasco, neste sábado em São Januário, estão encerrados. O treinador Domènec Torrent comandou a última atividade antes do clássico nesta manhã, no CT do Ninho do Urubu. Às 17h, o Rubro-Negro tentará manter o embalo visando a liderança do Brasileiro.

Com 24 pontos, três a menos que o líder Atlético-MG, o Flamengo vem de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Para comandar o time da Gávea em seu primeiro Clássico dos Milhões, Dome Torrent terá a oportunidade de mandar a campo o mesmo time que venceu o Sport por 3 a 0, com exceção do lateral-direito Isla.

Isla foi convocado por Reinaldo Rueda para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Contudo, o lateral ainda não havia cumprido todas exigências das autoridades sanitárias do Uruguai, onde o Chile atuou nesta quinta-feira contra a seleção celeste – vitória uruguaia por 2 a 1. Assim, ficou à disposição do Flamengo para atuar contra o Sport, no 3 a 0 de quarta.

Agora, o lateral-direito já está liberado para entrar no Chile, onde reforçará a La Roja justamente contra a Seleção Brasileira, em duelo na próxima terça-feira, em Santiago. Isla embarcou para a capital chilena na tarde desta sexta-feira. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta, convocados, e Gabriel Barbosa, Diego Alves e João Lucas, lesionados, são outros desfalques do Rubro-Negro.

O substituto natural de Maurício Isla é o jovem Matheuzinho. A provável escalação do Flamengo tem Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Thiago Maia e Diego; Bruno Henrique e Pedro.