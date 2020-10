Flamengo inicia maratona com ‘quebra-cabeça’ para Dome resolver; veja problemas e a sequência

O Flamengo inicia nesta terça-feira (13) uma verdadeira maratona de jogos, que terá nada menos do que cinco jogos em doze dias. Os três primeiros, contra Goiás, Red Bull Bragantino e Corinthians, serão novos testes de fogo para o elenco rubro-negro.

Entregues ao departamento médico, três nomes são desfalques certos: o atacante Gabigol, o lateral-direito João Lucas e o goleiro Diego Alves, todos lesionados. E ainda há mais preocupações para a comissão técnica.

Um dos setores mais afetados para o confronto diante dos goianos é a criação. Sem poder contar com Éverton Ribeiro e Arrascaeta, liberados para defenderem Brasil e Uruguai, respectivamente, nesta data FIFA, Doménec Torrent ainda perdeu Diego, suspenso. A situação, pode levar à escalação de Gerson como cérebro do time, como antecipou o ESPN.com.br na última segunda-feira.

“O Gerson jogou de extremo direito, esquerdo, de 10. Tem muito futuro, é jovem. Estamos encantados com ele. Sempre está pronto para jogar em qualquer posição”, disse o treinador após a partida diante do Vasco, no último sábado.

Outros desfalques confirmados nesta terça-feira são o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-direito chileno Mauricio Isla, também liberados para a rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

Quem também deverá ser baixa no Flamengo diante do Goiás é Pedro. Referência no ataque desde a lesão de Gabigol, o camisa 21 tem sofrido com o desgaste pela serie intensa de jogos, segundo avaliação do departamento médico do clube. Este cenário é o mesmo de Filipe Luís, que deve dar vaga a Renê contra o Esmeraldino.

Com um elenco repleto de desfalques, o Flamengo pode ir campo nesta terça-feira com a seguinte formação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Vitinho (Michael), Lincoln e Bruno Henrique.

A maratona de jogos do Flamengo inicia nesta terça-feira, contra o Goiás. Na quinta, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, em dois jogos no Maracanã. O time viaja para São Paulo na sequência, para encarar o Corinthians, no domingo (18). Na quarta-feira é a vez de fechar a participação na fase de grupos da Conmebol Libertadores, quando o Rubro-Negro pega o Junior Barranquilla, novamente no Rio de Janeiro. A equipe fecha a série de cinco partidas em doze dias contra o Internacional, dia 25, em Porto Alegre.