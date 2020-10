Flamengo já perdeu mais do que o dobro de pontos no Maracanã do que em todo Brasileirão de 2019

Depois de um 2019 fantástico sob o comando de Jorge Jesus, conquistando Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores, o Flamengo tenta em 2020 repetir o mesmo sucesso da temporada passada. Só que o desempenho da equipe dentro do Maracanã tem sido bem diferente em relação ao ano anterior.

Ao todo, foram 17 vitórias em 19 jogos do nacional atuando como mandante, além de dois empates e nenhuma derrota. Analisando as oito primeiras partidas, mesmo número realizado atualmente, foram incríveis oito vitórias. Por outro lado, nesse ano o time conquistou apenas metade desses triunfos.

Até o momento, o Flamengo, dos oito jogos como mandante no Brasileirão, conseguiu quatro vitórias, uma derrota e três empates, o último deles diante do Red Bull Bragantino, na última quinta-feira, em 1 a 1.

Se em 2019, durante os oito jogos iniciais, a equipe conseguiu somar os 24 pontos disputados em sua totalidade, o Flamengo garantiu nesta edição do nacional apenas 15 na mesma sequência. Ou seja, foram nove pontos pelo caminho, mais do que o dobro em relação aos apenas quatro desperdiçados na última temporada, mas contando 19 jogos. No entanto, diversos fatores atrapalharam Domènec Torrent nesta caminhada.

Além de uma temporada atípica por conta da pandemia da COVID-19, o time carioca sofreu um surto da doença às vésperas do momento mais decisivo da temporada: o período de classificação para a Conmebol Libertadores e a sequência de partidas do Brasileirão.

Para a maratona do Brasileirão, com três jogos em seis dias, Domènec ainda teve que quebrar a cabeça para armar o time, que sofria pelo desgaste muscular, lesões e convocações para as eliminatórias sul-americanas (Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio). O uruguaio, inclusive, se lesionou e será desfalque nas próximas partidas.

Para terminar, o Flamengo, assim como todos os clubes do planeta, sofre com a falta de torcida no estádio. Se em 2019, a sinergia entre time e torcida carregou o clube para o segundo ano mais vitorioso da história, em 2020 será preciso saber lidar sem esse reforço de peso vindo das arquibancadas.

Domenec Torrent em jogo pelo Flamengo no Maracanã Getty Images

O próximo desafio dos cariocas será contra o Corinthians, domingo, pelo Brasileirão. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.