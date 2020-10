Flamengo leva golaço de Claudinho, empata por 1 a 1 com Red Bull Bragantino e desperdiça chance de assumir liderança

O Flamengo sentiu o cansaço e empatou por 1 a 1 com o vice-lanterna Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe carioca, que havia entrado em campo na terça-feira, vai a 31 pontos e despediça a chance de assumir a liderança, já que poderia ter passado o Atlético-MG (também com 31 pontos) se tivesse vencido.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Já o time da Red Bull vai a 13 pontos e segue em situação complicada, no 19º e penúltimo lugar da tabela.

Em campo, as equipes fizeram uma partida bem equilibrada no 1º tempo. O Fla teve domínio territorial, mas a equipe paulista preocupou nos contra-ataques.

Os clubes criaram boas chances de abrir o placar, mas os goleiro Hugo Souza e Cleiton trabalharam bem, mantendo o plaar no 0 a 0.

Na volta do intervalo, o Bragantino voltou ligado e abriu o placar com apenas 20 segundos de bola rolando.

Em uma bela jogada de toque de bola, Claudinho foi acionado, dominou de perna direita, bateu uma embaixadinha e, sem deixar a bola cair, finalizou de perna esquerda.

GOLAÇO!

Depois de balançar as redes, o Red Bull recuou e o Flamengo partiu para a pressão total, passando a rondar constantemente a área rival.

Domènec Torrent mexeu no time aos 20, tirando Willian Arão e colocando Bruno Henrique. Com isso, o Mengão partiu com tudo para cima.

A estratégia rapidamente deu resultado: aos 25, Renê invertiu jogo para Isla, que cruzou forte. Cleiton tentou cortar, mas deu o rebote na cabeça de Lincoln, que só cutucou para dentro.

Até o final da partida, o Rubro-Negro seguiu pressionando, mas o Bragantino se fechou bem na defesa e segurou o empate no Maracanã.

Como fator para preocupação, Everton Ribeiro pediu para sair após sentir dores no joelho e deu lugar a Gerson.

Everton Ribeiro durante jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino Getty Images

Flamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino

GOLS: Flamengo: Lincoln Red Bull Bragantino: Claudinho

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla; Thuler, Léo Pereira e Renê; Willian Arão (Bruno Henrique), Thiago Maia, Diego e Everton Ribeiro (Gerson); Lincoln e Pedro (Vitinho) Técnico: Domènec Torrent

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Realp (Léo Ortiz), Ligger e Weverson; Ricardo Ryller, Raúl e Claudinho (Hurtado); Leandrinho (Morato) (Cuello), Bruno Tubarão (Edimar) e Ytalo Técnico: Maurício Barbieri

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O Flamengo teve 66% de posse de bola no 1º tempo

O Flamengo finalizou 7 vezes no 1º tempo, contra 4 do Bragantino

Cleiton se destacou com 4 defesas difíceis para o Bragantino no 1º tempo

7º gol de Claudinho em 27 jogos pelo Red Bull Bragantino na temporada

2º gol de Lincoln em 12 jogos pelo Flamengo na temporada

O Flamengo terminou o jogo com 69% de posse de bola

O Flamengo terminou o jogo com 19 finalizações, contra 10 do Red Bull

Cleiton terminou a partida com 9 defesas difíceis para o Bragantino

Fim da série de 4 vitórias seguida do Flamengo no Brasileiro

Classificação

– Flamengo: 3º lugar, com 31 pontos

– Red Bull Bragantino: 19º lugar, com 13 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

Domingo, 18/10, 16h*, Corinthians x Flamengo

Domingo, 18/10, 20h30*, Red Bull Bragantino x Sport

*horário de Brasília