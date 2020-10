Flamengo marca de pênalti e vence a Cabofriense na estreia da Taça Rio Sub-20

No Estádio Alair Corrêa, na tarde desta sexta-feira, em Cabo Frio, a equipe sub-18 do Flamengo, que disputa o Campeonato Estadual Sub-20, venceu a Cabofriense por 1 a 0, gol de Filipe Chrysman, em sua estreia na Taça Rio da categoria. Um pênalti ainda foi desperdiçado por Maycon, pelo Rubro-Negro e na primeira etapa.

Mesmo impondo o seu ritmo desde os minutos iniciais, o Flamengo só abriu o placar aos 31 minutos da segunda etapa. Danilo fez boa jogada pelo lado direito de ataque rubro-negro e bateu cruzado. A zaga cortou no primeiro lance, mas, no rebote, Chrysman tocou para o gol. Dessa vez, Carlos tirou com a mão em cima da linha. Após a expulsão do zagueiro, o próprio Chrysman bateu com precisão: gol da vitória, e de pênalti, o segundo para o clube.

Por conta da disputa concomitante do Brasileiro Sub-20, o Flamengo tem escalado jovens até 18 anos. E o time que foi a campo hoje, a mando do técnico Mario Jorge, foi: Victor Hugo; Marcos Felipe, Milani, Leo Xavier e Sidney; Maycon, Danilo (Igor França), Peçanha (Vitor Muller); Ronald (Quintino), André (Igor Lemos) e Filipe Chrysman (João Marcelo).

O Flamengo volta a campo pela Taça Rio (a Taça Guanabara foi conquistada pelo Vasco, recentemente) nesta quarta-feira, quando recebe o Boavista, na Gávea, às 10h. A FLA TV transmitirá o jogo com imagens.