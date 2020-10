Flamengo perde titular e terá de trocar o time mais uma vez; veja a escalação prévia

Depois de derrotar o Sport, na última rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 0, no Maracanã, o Flamengo volta a campo neste sábado (10 de outubro), para o clássico contra o Vasco, às 16h, em São Januário. E o time que irá entrar em campo deve ter algumas mudanças em relação ao que venceu os pernambucanos.

O lateral-direito Isla, que havia sido titular contra o Sport, se apresentou à seleção chilena nesta sexta-feira (9) e irá enfrentar a Colômbia, pelas eliminatórias sul-americanas na terça (13), em Santiago, e desfalca o time. Com isso, Matheuzinho deve ser o titular.

O chileno ficou de fora da partida contra o Uruguai pela primeira rodada, já que não havia cumprido as exigências das autoridades sanitárias uruguaias. No entanto, cumpriu a quarentena no Rio e, de acordo com o protocolo da CBF, estava apto para encarar o Sport.

Dessa forma, Isla se soma a Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta, que estão a serviço de Brasil e Uruguai, também pelas eliminatórias. Além dos convocados, Gabigol e Diego Alves ainda seguem fora se recuperando de lesão.



Titulares na partida contra o Sport, Gustavo Henrique e Diego devem ser mantidos na equipe. Assim, o volante Gerson deve, novamente, jogar mais adiantado. Você pode acompanhar o tempo real especial feito pelo ESPN.com.br pra o clássico. Clique aqui.

O provável time que entrará em campo: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique e Natan, Filipe Luís; Thiago Maia, Arão, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.

Atacante Pedro comemorando gol contrao o Sport, pelo Brasileirão Alexandre Vidal/Flamengo

Atualmente no 3º lugar, com 24 pontos, o Flamengo, caso vença o Vasco, que está em 10º, com 18, iguala em número de pontos com o líder Atlético-MG. O Galo encara o Goiás, também no sábado (10), às 21h, no Mineirão.