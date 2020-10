Flamengo recebe o Goiás para superar calendário, explorar a pior defesa do Brasileiro e colar no topo

O Flamengo volta a campo em duelo atrasado e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro para superar a “autêntica loucura” do calendário, citada por Domènec Torrent, tendo em vista que o clube completará três jogos em um intervalo de cinco dias, por exemplo. O segundo deste ínterim é contra o Goiás, às 18h desta terça, no Maracanã e a ser transmitida em Tempo Real pelo L!.

Para que essa barreira seja superada, o Fla acredita na força do elenco, que terá que rodar além do habitual, tendo em vista que ainda restam seis jogos esse mês – inclusive um nesta quinta, o terceiro em cinco dias.

O fato de o Goiás ter a pior defesa do Brasileirão, com 25 gols sofridos em 12 jogos, é um ponto a ser explorado por Torrent para encontrar os caminhos daquela que seria a quarta vitória consecutiva do Rubro-Negro na competição.

O Fla está embalado com três vitórias seguidas no Brasileiro. Para alcançar à última, necessitou de uma virada à base de “personalidade”. Foi o que apontou Dome, realçando o fator anímico como chave para essa dura sequência:

– Estamos muito felizes que viramos o resultado com personalidade. Normalmente, quando você está perdendo, joga com bola longa ou muito direto. Mas no estilo de jogo brasileiro, tem que ter personalidade. Jogamos e conseguimos reverter o resultado. Com personalidade, o time vai melhorando pouco a pouco – falou o catalão, após o triunfo diante do Vasco, por 2 a 1.

Caso supere o lanterna do Brasileirão, o time de Domènec Torrent chegará ao outro extremo da tabela: o topo. Uma vitória nessa rodada atrasada deixará o Fla com os mesmos 30 pontos do Atlético-MG – líder e que ficará com um jogo a menos mas ainda em primeiro – e aumentará a pressão na briga pela taça.