Flamengo renova o contrato de Natan, sensação do time, até 2024

Depois de renovar contrato com o lateral-esquerdo Ramon, o Flamengo garantiu a permanência de mais um destaque do time profissional que foi revelado na base do clube. Trata-se do zagueiro Natan, titular desde a partida contra o Palmeiras.

Nesta quarta-feira, o clube anunciou pela manhã o novo vínculo com o defensor. O acordo entre as partes agora vai até o fim de 2024. A multa rescisória não foi revelada pelo Flamengo.

Zagueiro canhoto, Natan tem impressionado neste início com a personalidade na saída de bola e pelo vigor físico apresentado. Aos 19 anos, o garoto atua no momento no setor em que Léo Pereira e Gustavo Henrique, contratados para a vaga de Pablo Marí, ainda não emplacaram com a camisa rubro-negra.

Para o duelo contra o Sport, nesta quarta-feira, Natan deve continuar formando a defesa com o também garoto Gabriel Noga. Os dois atuaram contra o Del Valle, na goleada por 4 a 0, e no triunfo contra o Athletico-PR. Domènec Torrent deve fazer outras mudanças na equipe, como a entrada de Matheuzinho para a vaga de Isla e o retorno de Thiago Maia ao meio-campo.

A única dúvida está no lado direito do campo. Vitinho e Lincoln brigam pela vaga ocupada por Éverton Ribeiro, convocado para a Seleção. Diego corre por fora, mas pode entrar. Caso isso aconteça, Gerson poderia ser deslocado para a função, com o camisa 10 atuando centralizado no papel que Arrascaeta vinha desempenhando.



A novidade para o duelo pode ser Pedro Rocha. Recuperado de uma lesão muscular, o jogador deve ser relacionado pela comissão técnica. A última partida dele foi na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no dia 5 de setembro.

O provável time carioca que entrará em campo: Hugo Souza; Matheuzinho, Noga, Natan e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia e Gerson; Vitinho (Lincoln ou Diego), Pedro e Bruno Henrique. A equipe ainda não entrou em campo dessa forma sob o comando do catalão.

Atualmente com 21 pontos e na quarta colocação, o Flamengo encara o Sport, quinto e com um ponto a menos, na busca de se aproximar do líder Atlético-MG. O Galo tem 27 pontos e encara o Fortaleza, fora de casa, também nesta quarta-feira.