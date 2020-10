Flamengo se reapresenta de olho no Vasco; Isla testa negativo e vira baixa

Sem tempo para descanso: horas depois de vencer o Sport por 3 a 0, no Maracanã, o Flamengo se reapresentou nesta manhã no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco, sábado em São Januário. Titular na quarta, Maurício Isla se soma à lista de desfalques por conta das Eliminatórias Sul-Americanas: ao testar negativo para Covid-19, o lateral se juntará à seleção de Reinaldo Rueda em Santiago, no Chile, nesta sexta-feira.

O atleta já havia sido diagnosticado com coronavírus e cumprido a quarentena no Rio de Janeiro, respeitando o protocolo para estar em campo na quarta, contra o Sport. Contudo, Isla não havia cumprido, até então, o protocolo exigido pelas autoridades sanitárias do Uruguai, onde o Chile atua nesta quinta. Na próxima terça, La Roja recebe a Colômbia na capital Santiago.

Os titulares diante do Sport fizeram um trabalho regenerativo no CT, enquanto os demais atletas trabalharam no gramado. Para o clássico com o Vasco, no sábado, o técnico Domènec Torrent seguirá sem contar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Arrascaeta, a serviços das seleções do Brasil e do Uruguai.

Além deles e Isla, Gabriel Barbosa e Diego Alves continuam fora, lesionados.

Na sexta, Dome comanda a última atividade visando o clássico pela 15ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos, o Rubro-Negro é o vice-líder da tabela, a três pontos do Atlético-MG. Por sua vez, o Vasco, com 18, ocupa a décima posição.