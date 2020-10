Flamengo se reapresenta e já finaliza trabalho para enfrentar o Bragantino

O calendário do futebol brasileiro não permite brechas para descanso. Horas depois de vencer o Goiás por 2 a 1, na noite de terça-feira, o Flamengo já se reapresentou no CT nesta manhã e finalizou a preparação em campo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que será nesta quinta, às 20h, no Maracanã.

O clube divulgou algumas imagens da atividade no Ninho do Urubu. Confira!

Os titulares no jogo contra o Esmeraldino realizaram um trabalho regenerativo. Os demais, incluindo Lincoln – o único acionado por Domènec Torrent durante a partida – trabalharam no gramado. A expectativa, conforme o próprio técnico explicou após a vitória, é de muitas mudanças na escalação de quinta-feira.