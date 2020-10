Flamengo tem mais mudanças, estrela no banco e retorno de xodó; veja o time que pega o Goiás

O Flamengo inicia nesta terça-feira uma verdadeira maratona de jogos, que terá nada menos do que cinco jogos em doze dias.

O primeiro acontece contra o Goiás, nesta terça-feira, pelo Brasileirão, às 18h (de Brasília), e o técnico Domènec Torrent definiu o time para o duelo contra o lanterna com mudanças, apostando no retorno de Natan e na entrada de Michael.

Mesmo com o gol marcado por Léo Pereira, o catalão decidiu voltar com o garoto, destaque dos últimos jogos e que foi preservado no clássico. Ele formará dupla com Gustavo Henrique. Matheuzinho e Filipe Luís são os laterais, com Hugo no gol e Diego Alves no banco.

No meio-campo, Arão e Thiago Maia seguem protegendo a defesa, com um trio à frente: Gerson, Michael e Bruno Henrique. Artilheiro da equipe, Pedro foi confirmado após ser dúvida durante a semana por conta do desgaste.

Flamengo titular: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Michael, Gerson e Bruno Henrique; Pedro.

Banco: Diego Alves, César, Thuler, Léo Pereira, Noga, Renê, Ramon, Pepê, Lazaro, Vitinho e Lincoln.

A maratona de jogos do Flamengo inicia nesta terça contra o Goiás. Na quinta, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, em dois jogos no Maracanã. O time viaja para São Paulo na sequência, para encarar o Corinthians, no domingo (18).

Na quarta-feira é a vez de fechar a participação na fase de grupos da Conmebol Libertadores, quando o Rubro-Negro pega o Junior Barranquilla, novamente no Rio de Janeiro.

A equipe encerra a série de cinco partidas em doze dias contra o Internacional, dia 25, em Porto Alegre.