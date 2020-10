Flamengo tem mais problemas para enfrentar o Corinthians

Com o elenco desgastado pelo excesso de jogos, o Flamengo vai acumulando problemas de ordem médica e terá mais desfalques para a partida do próximo domingo contra o Corinthians. O Rubro-Negro viaja à capital paulista para a partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dos quatro jogadores convocados para a disputa das Eliminatórias, apenas um parece ter retornado em boas condições. O uruguaio Arrascaeta sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e só deve retornar no final do mês. O zagueiro Rodrigo Caio teve diagnosticado um desgaste muscular e fará um trabalho específico de recuperação.

Alexandre Vidal/Flamengo

A boa notícia para o técnico Dome é o retorno do lateral-esquerdo Filipe Luís, que cumpriu suspensão nesta quinta por ter recebido o terceiro amarelo.

O provável é que Dome escale na Arena do Corinthians uma formação parecida com a que enfrentou o Goiás, na última terça-feira, com Hugo no gol, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Michael, Pedro e Bruno Henrique. O Flamengo é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão com 31 pontos.

Mais uma aposta para a base

A diretoria do Flamengo continua garimpando o mercado por jovens promessas. A aposta da vez é o o atacante Gabriel Barros, de apenas 18 anos. Revelado pelo Ituano, ele chega por empréstimo até dezembro de 2021, com preço de compra fixado no contrato.

Nascido em São Paulo, Gabriel Barros começou no Sub-17 do Ituano em 2018, e foi destaque na campanha do clube paulista da Copa São Paulo deste ano. Ele foi promovido ao elenco profissional e era titular do Ituano na série C, mas no Flamengo deve iniciar sua passagem de volta na equipe Sub-20.

No início do mês passado, o Ituano anunciou a renovação do contrato de Gabriel Barros até novembro de 2023.