Flamengo tem planos A e B para manter Pedro em 2021; veja as alternativas

Com o atacante Pedro fazendo um gol atrás do outro nos últimos jogos, a diretoria do Flamengo se mexe nos bastidores para assegurar a permanência do artilheiro em 2021, já que seu contrato de empréstimo da Fiorentina acaba em dezembro deste ano.

De acordo com fontes ouvidas pela ESPN, o sentimento nos bastidores rubro-negros é de total confiança na sequência do camisa 21.

“Torcida pode ficar tranquila. É total prioridade”, disse uma fonte ouvida pela reportagem.

Nos bastidores, a diretoria flamenguista trabalha com planos A e B, e no momento analisa qual é a melhor opção para realizar o negócio.

A vontade é fazer a operação da forma mais rápida possível, e, no momento, a questão é somente quando e como tudo será operacionalizado.

Pedro comemora após marcar para o Flamengo sobre o Del Valle EFE

O “plano A” da diretoria é renovar o empréstimo até o meio do ano que vem e, depois, já com situação econômica mais controlada, exercer o direito de compra.

O “plano B”, por sua vez, será usado se a Fiorentina dificultar a 1ª opção. Será feita, então, a compra do atleta, com a divisão do valor em várias parcelas.

Existe, é claro, a chance da equipe italiana negar as duas alternativas. Em último caso, o Fla teria que fazer a compra à vista. No entanto, os cartolas tentarão ao máximo evitar isso.

De acordo com fontes do estafe de Pedro, a vontade do jogador também ajuda em sua permanência, já que ele quer seguir na Gávea.

Uma pessoa próxima ao atleta disse à reportagem que o atleta ainda sonha com o sucesso na Europa, mas, no momento, sua prioridade é outra: continuar no Rubro-Negro, transformar-se em ídolo da torcida e chegar novamente à seleção brasileira.

Na atual temporada, o centroavante já soma 16 gols em 30 partidas pelo clube carioca.