Flamengo terá mais mudanças, pode poupar Pedro e ganha novidade em treino antes de pegar o Goiás

O Flamengo encara o Goiás, nesta terça-feira, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro. E o técnico Doménec Torrent tem alguns problemas para armar a equipe titular para a partida do Maracanã, principalmente no setor criativo do time.

Sem Éverton Ribeiro e Arrascaeta, convocados por Brasil e Uruguai, respectivamente, para as duas rodadas das Eliminatórias, o treinador ainda ganhou outra dor de cabeça: a suspensão do camisa 10 Diego. Com isso, o catalão não terá pela primeira os seus três meias à disposição desde que chegou.

No banco, Dome não conta atletas de criação. A solução caminha para ser a utilização de Gerson como o jogador centralizado, abrindo uma vaga na ponta direita, função desempenhada pelo camisa 8 na ausência de Everton Ribeiro. Assim, o ‘Joker’ ganharia a companhia de Thiago Maia, volante que se apresenta mais para o jogo, enquanto Arão seguiria como o responsável pela saída de bola entre os zagueiros.

O treinador ainda levará até os últimos minutos a questão que envolve o atacante Pedro. De acordo com Dome, o departamento avisou que o camisa 21 passa por um desgaste forte por conta da sequência de jogos. Segundo o treinador, os atletas querem jogar, mas a condição física determina a escalação dos atletas. Filipe Luís, com 35 anos, também deve entrar na lista dos preservados diante do Goiás.



Durante o treinamento desta segunda-feira, o comandante fez testes para saber quem jogará ao lado de Bruno Henrique, único garantido. Vitinho, Lincoln, Michael e Pedro Rocha são os atletas que já exerceram o corredor do ataque rubro-negro. Se Pedro não atuar, os quatro brigarão por duas vagas.

Meia Gerson, pelo Flamengo, na partida contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão Divulgação/Getty Images

A novidade para a partida deve ser a presença do garoto Lázaro. Principal nome das categorias de base, o jogador participou do treino da véspera do confronto e tem chance de ser relacionado por Domènec.