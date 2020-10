Flamengo terá muitas mudanças contra o Bragantino

O Flamengo venceu três dos cinco jogos da série que disputa em apenas 12 dias. Depois de vencer Athletico, Sport e Vasco, o Rubro-Negro superou o Goiás nesta terça-feira por 2 a 1. Mas a maratona continua nesta quinta contra o Bragantino, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vice-líder da competição nacional, o Flamengo vai rodar o elenco contra o Massa Bruta. Para a partida no Maracanã, o técnico Dome já avisou que vai fazer muitas mudanças.

“Eu tenho na cabeça trocar muitos jogadores para o próximo jogo, em 48 horas. Não é fácil jogar esse jogo. E temos que estar prontos e focar nesse jogo contra o Bragantino”, afirmou Dome em entrevista após a partida contra o Goiás.

A opção do treinador foi manter a equipe desta terça em campo nos 90 minutos e escalar uma equipe bastante diferente na quinta. Somente o meia Gerson foi substituído durante o jogo.

Para o confronto no Maracanã, alguns desfalques são certos. Gabigol, Arrascaeta, João Lucas e Pedro Rocha se recuperam de lesões e seguem de fora. O lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão.

Entretanto, Dome terá alguns reforços para escalar a equipe. O meia Diego Ribas retorna de suspensão. O zagueiro Rodrigo Caio e o meia-atacante Everton Ribeiro, que estavam servindo à Seleção Brasileira, devem estar disponíveis.

A dupla participou da partida contra o Peru, em Lima, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Rodrigo Caio esteve em campo por 78 minutos, após substituir Marquinhos ainda no primeiro tempo. Já Everton Ribeiro entrou apenas no segundo tempo e atuou por 21 minutos. Os dois retornaram ao Rio nesta quarta-feira e receberam o dia de folga. Eles se reapresentam nesta quinta para uma reavaliação, mas devem ir para o jogo.

“Voltando para o Flamengo, sabemos que o Brasileiro é muito difícil, já temos um jogo na quinta-feira, espero estar à disposição para a gente seguir nessa caminhada. O time vem crescendo, vem evoluindo, espero que a gente possa alcançar o nível do ano passado, que é o nosso objetivo”, disse Rodrigo Caio à CBF TV.

Outro jogador que entrou em campo nesta terça foi o lateral-direito Isla, que jogou pela seleção do Chile no empate contra a Colômbia. Mas, ao contrário dos brasileiros, ele esteve em campo durante os 90 minutos.

Contra o Bragantino, Dome deve trocar os dois laterais e a dupla de zaga. Se Isla puder jogar, ele irá com o chileno e Renê na esquerda. Caso o Chileno seja poupado, Renê será improvisado na direita e Ramon assume a lateral-esquerda. Na zaga, Rodrigo Caio deve formar dupla com Léo Pereira.

No meio, Willian Arão Diego e Gerson devem iniciar a partida, com Thiago maia no banco. Na frente, o artilheiro Pedro é sério candidato a ficar como opção no banco, assim como Bruno Henrique. O ataque deve ter Everton Ribeiro, Lincoln e Vitinho. A definição da escalação só será tomada poucas horas antes do jogo.

Depois de encarar o Bragantino, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, no domingo, em São Paulo.