Flamengo vai se reunir com representantes de Diego Alves para tratar de renovação

Após a confirmação de Domènec Torrent no comando da equipe do Flamengo, a diretoria passou a focar nas renovações de contratos. Os rubro-negros vêm discutindo a permanência de vários jogadores do atual elenco.

A diretoria marcou reunião presencial com o empresário de Diego Alves para tratar da renovação de contrato do goleiro, que termina no final deste ano. Ambas as partes já demonstraram a intenção de prorrogar o vínculo, mas até o momento os contatos vinham sendo feitos por videoconferência.

O Flamengo ofereceu a renovação por um ano, até dezembro de 2021 e um aumento de salário, mas o goleiro de 35 anos considerou o valor abaixo de sua expectativa e deseja um contrato de pelo menos dois anos.

A idade avançada faz o atleta pensar no fim da carreira, e não está descartado um retorno de Diego Alves à Europa. Ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, e surgem informações de que o Getafe, da Espanha, teria interesse em contratá-lo. Ainda valorizado, esta pode ser a última chance do goleiro assinar um bom contrato.

Diego Alves chegou ao Flamengo e viveu altos e baixos até a temporada passada, quando se firmou como um dos destaques da equipe. No entanto, com a ascensão de Hugo Souza nos últimos jogos, o clube já enxerga um substituto para seu titular num futuro próximo.

Recuperado de um problema no ombro, Diego Alves segue como desfalque no gol rubro-negro e vem treinando a parte para recuperar a parte física.