Flamengo vence de virada, agrava má fase do Vasco e chega a 16 jogos de invencibilidade no clássico

O Flamengo saiu atrás, mas foi buscar a virada sobre o Vasco por 2 a 1 em São Januário, neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Talles Magno abriu o placar para os mandantes, enquanto Léo Pereira e Bruno Henrique definiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o Vasco não vence o clássico desde abril de 2016, quando fez 2 a 0 pelo Carioca. Desde então, foram 16 jogos, com sete vitórias rubro-negras e nove empates – a sequência ainda envolve o título do Fla no Estadual de 2019.

Além disso, a equipe derrotada neste sábado completou sete jogos seguidos sem triunfo na temporada, com cinco reveses e dois empates. A última vitória foi sobre o Botafogo em 13 de setembro. O time está na décima colocação da Série A no momento, com 18 pontos.

Já o Fla chega a seis partidas sem perder (cinco vitórias e um empate) e fica com os mesmos 27 pontos do líder Atlético-MG, que aparece à frente pelo maior número de triunfos e ainda joga na rodada.

Para a partida, os rubro-negros não contaram com seis atletas titulares, já que Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta estão com suas seleções, enquanto Diego Alves e Gabigol se recuperam de lesão.

Já os cruz-maltinos, que foram comandados pelo interino Alexandre Grasseli, após a demissão de Ramon Menezes, não contaram com os lesionados Ricardo Graça e Juninho e o suspenso Bruno Gomes.

Agora, os dois times terão semanas bem distintas. O Vasco teve seu duelo contra o Fortaleza adiado, por conta do compromisso dos tricolores pela Copa do Brasil e só jogará no domingo contra o Internacional.

O Flamengo, por sua vez, não só disputará seu compromisso pela 16ª rodada contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira, às 20h (de Brasília), como também enfrentará o Goiás, na terça (50 horas antes), em duelo atrasado da 11ª jornada. Ambos os confrontos serão no Maracanã. A equipe ainda visitará o Corinthians no outro domingo.

Bruno Henrique comemora após marcar pelo Flamengo diante do Vasco Gazeta Press

Vasco 1 x 2 Flamengo

GOLS: Talles Magno (Vasco); Léo Pereira e Bruno Henrique (Flamengo)

VASCO: Fernando Miguel; Cayo Tenório (Vinícius), Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey e Marcos Júnior (Gabriel Pec); Carlinhos e Benítez; Cano e Talles Magno (Guilherme Parede). Técnico: Alexandre Grasseli

FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Wilian Arão, Thiago Maia e Diego (Michael); Gerson (Vitinho), Pedro e Bruno Henrique (Lincoln). Técnico: Domènec Torrent

Talles Magno fez seu 2º gol neste Brasileirão – o outro também foi em um clássico (contra o Fluminense)

Léo Pereira fez seu 1º gol em 23 jogos pelo Flamengo

Bruno Henrique chegou a 2 gols no Brasileirão e 12 na temporada

São 1630 dias desde a última vitória do Vasco contra o Flamengo (4 anos, 5 meses e 16 dias)

Flamengo fechou a partida com maior posse de bola (61,7%), enquanto o Vasco finalizou mais (13 a 8)

Carlinhos e Filipe Luís durante clássico entre Vasco e Flamengo Getty Images

Vasco sai na frente

Os donos da casa saíram na frente logo aos 9 minutos, com Cayo Tenório roubando a bola de Bruno Henrique, dribilando Filipe Luís e dando bela assistência para Talles Magno marcar.

Os cruz-maltinos voltaram a assustar com cobrança de falta de Benítez, que Hugo Souza mandou para escanteio. Na reta final, Bruno Henrique até passou por Fernando Miguel em finalização, mas Miranda apareceu para salvar. Nos acréscimos, Matheuzinho ficou com sobra de bola após cobrança de escanteio e mandou para fora.

Em um primeiro tempo de oito finalizações (cinco do Flamengo e três do Vasco) e poucos lances de emoção, os visitantes tiveram 65.7% de posse de bola.

Virada do Flamengo

Na volta do intervalo, os comandados de Domènec Torrent precisaram de 2 minutos para empatar o jogo. Diego cobrou falta da direita, e Léo Pereira completou de cabeça para a rede.

Um minuto e meio depois, o Vasco quase voltou a ficar à frente, com um cabeceio de Leandro Castan, que acabou indo em cima do goleiro Hugo Souza.

O duelo seguia sem tantos lances de perígo, assim como na etapa inicial, mas, mesmo assim, outro gol sairia. E seria a virada do Flamengo. Aos 25min, Bruno Henrique recebeu lançamento de Thiago Maia, Fernando Miguel ainda deu um soco na bola, mas esta sobrou com o próprio Bruno Henrique, que escapou do goleiro, chutou e viu a bola acertar a trave antes de entrar.

Na reta final do confronto, Cano ainda fez um gol que daria o empate, mas o lance foi anulado após a revisão do VAR por conta de impedimento de Guilherme Parede. Assim, o Vasco acabou derrotado e o argentino chegou a sete partidas seguidas sem marcar.

Classificação

Vasco: 10º lugar com 18 pontos

Flamengo: 2º lugar com 27 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar na próxima semana pelo Brasileirão, sendo que o jogo de meio de semana do Vasco contra o Fortaleza foi adiado.

Terça-feira, 13/10, 18h*, Flamengo x Goiás

Domingo, 18/10, 18h15*, Internacional x Vasco

*Horários de Brasília