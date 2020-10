Flamengo vence Goiás por 2 a 1 de virada com gols de Pedro e iguala líder Atlético-MG

O Flamengo venceu o lanterna Goiás por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, no Maracanã, em jogo atrasado que foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grande protagonista da partida foi o atacante Pedro, autor dos dois gols rubro-negros – o 2º já aos 51 minutos do 2º tempo, no último lance da partida.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O goleiro Tadeu, do time do Centro-Oeste, também merece destaque: ele foi bombardeado com 31 finalizações e fez 10 defesas difíceis durante a partida, quase segurando o empate para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Domènec Torrent vai a 30 pontos e sobe para o 2º lugar da tabela. O Mengo agora igualou os 30 pontos do líder Atlético-MG, mas está atrás pelos critérios de desempate.

Já o Esmeraldino fica com 9 pontos e está isolado na lanterna da competição.

Em campo, o Fla começou a partida pressionando bastante e vendo Tadeu fazer milagre atrás de milagre para segurar o 0 a 0.

E, em um contra-ataque fatal do Goiás, o Mengão foi castigado: Vinícius Lopes recebeu bom cruzamento e bateu bonito, de primeira, para abrir o placar.

No entanto, o gol não abalou a equipe carioca, que seguiu martelando e vendo Tadeu se transformar no grande nome do jogo.

Mas estava claro que o empate estava maduro, e ele veio aos 39: Bruno Henrique cruzou rasteiro e Pedro finalmente venceu o goleiro goiano.

O Rubro-Negro quase conseguiu a virada já na 1ª etapa, mas o jogo foi no 1 a 1 para os vestiários.

Na volta do intervalo, Bruno Henrique carimbou o travessão de Tadeu logo aos 3 minutos, num susto enorme para o arqueiro alviverde.

O Flamengo pressionava insistentemente para fazer o 2 a 1, mas Tadeu seguia garantindo o empate.

Enquanto isso, o Goiás tentava ameaçar em momentos esporádios, como quando Edílson bateu falta perigosíssima e Hugo Souza fez grande defesa.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro mostrou cansaço e deu a impressão de que não conseguiria passar pelo ferrolho goiano.

Mas, já aos 51 minutos, Willian Arão chutou, a bola desviou na zaga do Goiás e sobrou para Pedro, que dominou e bateu para o fundo do gol.

Vitória emocionante do Flamengo!

Pedro comemora após marcar para o Flamengo sobre o Goiás Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo 2 x 1 Goiás

GOLS: Flamengo: Pedro (2) Goiás: Vinícius Lopes

FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natna e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson (Lincoln); Michael, Bruno Henrique e Pedro Técnico: Domènec Torrent

GOIÁS: Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Breno (Ratinho), Daniel Bessa e Shaylon (Douglas Baggio); Keko (Pintado), Vinícius Lopes e Rafael Moura Técnico: Enderson Moreira

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

4º gol de Vinícius Lopes em 20 jogos pelo Goiás na temporada

15º e 16º gols de Pedro em 30 jogos pelo Flamengo na temporada

O Flamengo teve 68% de posse de bola no 1º tempo

O Flamengo finalizou 16 vezes no 1º tempo, contra só 2 do Goiás

O goleiro Tadeu, do Goiás, fez 6 defesas difíceis no 1º tempo

O Flamengo terminou a partida com 31 finalizações, contra 7 do Goiás

Tadeu terminou a partida com 10 defesas difíceis

Classificação

– Flamengo: 2º lugar, com 30 pontos

– Goiás: 20º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quinta-feira, 15/10, 20h*, Flamengo x Red Bull Bragantino

Sexta-feira, 16/10, 20h*, Goiás x Bahia

*horário de Brasília