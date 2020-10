Flamengo volta a São Janu após três anos e Diego é o único remanescente da vitória no último clássico no palco

Já fazem três anos e três meses que Vasco e Flamengo se enfrentaram pela última vez em São Januário. Com o Clássico dos Milhões deste sábado, pelo Brasileirão, a contagem chegará ao fim e o Rubro-Negro entrará em campo apenas com um remanescente da última vez que foi ao estádio – e venceu o rival por 1 a 0: trata-se de Diego, que será o capitão rubro-negro nesta tarde.

Em 8 de julho de 2017, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, com gol do atacante Everton. Naquela partida, pela 12ª rodada do Brasileiro, o técnico Zé Ricardo mandou a campo o seguinte time: Thiago; Rodinei, Rafael Vaz, Rhodolfo e Trauco; Márcio Aráujo, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Guerrero.

Léo Duarte, Rômulo e Damião entraram durante o jogo. Como Everton Ribeiro está a serviço de Tite na Seleção Brasileira, Diego será o único jogador do Fla com a experiência de ter defendido o Flamengo em São Januário nesta tarde.

O retrospecto recente do Flamengo contra o Vasco, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, é positivo: foram duas vitórias e quatro empates nas edições de 2019, 2018 e 2017. Em 2016, não houve confronto entre os times pois o Cruz-Maltino disputou a Série B. A última derrota do Rubro-Negro no clássico nesta competição foi em 27 de setembro de 2015: 2 a 1 no Maracanã.