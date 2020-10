Flamengo volta ao trabalho e inicia preparação para o clássico contra o Vasco

Em meio a uma maratona de cinco jogos em 12 dias, o Flamengo não tem tempo de descansar. Horas depois de vencer o Sport por 3 a 0 no Maracanã, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco, no próximo sábado, às 17 horas, em São Januário.

O dia foi de trabalho regenerativo para os titulares e treino para os reservas e jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. O grupo disponível para a partida será praticamente o mesmo. Gabigol e João Lucas segue vetados por lesão. Já o goleiro Diego Alves pode estar de volta para a partida contra o Cruzmaltino.

Liberado para atuar horas antes do jogo, o lateral-direito Isla realizou novos exames para a Covid-19. Como o resultado deu negativo, ele embarcará para o Chile para defender a seleção de seu país na segunda partida das Eliminatórias, na terça-feira, contra a Colômbia. Isla ficará de fora das próximas duas partidas.

Na manhã desta quinta-feira, o elenco rubro-negro treinou forte no Ninho do Urubu. ⚽️💪 #CRF pic.twitter.com/yNX032GdPY — Flamengo (@Flamengo) October 8, 2020

Esta será a primeira vez que o técnico Dome vai comandar a equipe num clássico contra seu maior rival no Rio.

“Eu sei que um derby é muito importante para a torcida, é um Vasco e Flamengo. Mas são três pontos mais e nós temos que estar focados em ganhar o próximo jogo. Vamos tentar jogar o melhor para ganhar o jogo. Eu sei, porque joguei muitos clássicos na Europa, na Espanha, que é mais importante para os torcedores, é normal. Vamos tentar ganhar esse jogo para eles”, afirmou Dome em sua coletiva após a vitória sobre o Sport.

Depois do clássico, o Flamengo jogará na terça e na quinta, contra Goiás e Bragantino. Ambos os jogos serão no Maracanã. Em vista da maratona, Dome deve realizar um rodízio de jogadores.

“Agora temos um calendário muito apertado e vamos jogar cinco jogos em 12 dias. Significa que quando eu falo de rodar um pouco o time, e agora temos um elenco melhor, porque os jovens ajudaram muito. E vamos fazer isso, quando o jogador está cansado e tem risco de lesão, vamos trocar. Por isso trocamos, e não porque eu gosto de trocar por trocar. Eu prefiro jogar com os jogadores que estão 100%”, disse Dome.

Com os resultados desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou a 24 pontos em 13 jogos, e está a três do líder Atlético Mineiro.