Flamengo x Athletico: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Adversários nas oitavas de finais da Copa do Brasil no fim do mês – conforme sorteio realizado na última semana, Flamengo e Athletico se enfrentam neste domingo, ás 16h no Maracanã, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá com transmissão em tempo real do LANCE!,

Mandante, o Flamengo busca melhorar seu retrospecto em casa neste torneio, mas ainda tem uma série de desfalques por conta do surto de Covid-19 que atingiu seu elenco. Já o Furacão deseja alcançar a primeira parte da tabela.

FLAMENGO X ATHLETICO

FICHA TÉCNICA

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4 de outubro de 2020, às 16h

​Árbitro:

FLAMENGO (Técnico: Jordi Gris)

Hugo Souza; Isla, Gabriel Noga, Natan e Ramon; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Lincoln e Pedro.

Dúvidas: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Willian Arão, Renê, Gabriel Batista, Pepê e Gomes (aguardando liberação após se recuperarem da Covid-19).

Desfalques: Diego Alves, João Lucas, Pedro Rocha e Gabriel Barbosa

Suspensos: Ninguém

Pendurados: João Lucas, Éverton Ribeiro, Diego e Gabriel

ATHLETICO (Técnico: Eduardo Barros)

Santos; Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Jaime Alvarado, Christian, Jorginho (Ravanelli) e Léo Cittadini; Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer.

Lesionados: Felipe Aguilar Márcio Azevedo Nikão

Suspensos: Thiago Heleno (3º Amarelo)

Pendurados: Jonathan, Christian, Geuvânio e Khellven

PALPITES: Na redação do LANCE!, 75% dos votos foram na vitória do Flamengo, 15% em um triunfo do Athletico e 10% em um empate no Maracanã.