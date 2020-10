Flamengo x Goiás; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Em partida atrasada da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Goiás se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio do Maracanã. O encontro entre o Rubro-Negro – que pode alcançar o líder Atlético-MG – e o lanterna Esmeraldino, marcado para às 18h, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Com 27 pontos, o Flamengo pode igualar a pontuação do Galo, que, com 30 pontos, tem duas vitórias a mais. E a tendência é que Domènec Torrent, que chegou a definir o calendário como uma “autêntica loucura”, rode bastante as peças da equipe. Quanto à tabela: o Goiás, por sua vez, é o lanterna, com nove.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Goiás:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13 de outubro de 2020, às 18h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Natan) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Gerson) e Pepê (Vitinho); Michael, Lincoln (Pedro) e Bruno Henrique.

Desfalques: Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla (Eliminatórias Sul-Americanas); Gabriel Barbosa e João Lucas (lesionados)

Suspenso: Diego

Pendurados: Bruno Henrique, Filipe Luís, João Lucas, Everton Ribeiro e Gabigol.

GOIÁS (Técnico: Enderson Moreira)

Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Breno, Daniel Bessa e Shaylon; Douglas Baggio, Rafael Moura e Vinícius.

Desfalques: Gilberto (lesionado)

Suspensos: –

Pendurados: Breno, Ratinho e Luiz Gustavo

PALPITES: Na redação do L!, 100% dos palpites foram na vitória do Flamengo.