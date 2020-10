Flamengo x Red Bull Bragantino: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Mal dá tempo de comemorar a vitória suada contra o Goiás, na última terça-feira. O Flamengo já se prepara para voltar a campo nesta quinta-feira, a cerca de 48 horas de diferença em relação ao último jogo, quando receberá o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h no Maracanã.

O time de Domènec Torrent, justamente por conta desta sequência frenética (definida pelo catalão como “autêntica loucura”), contará com diversas alterações e rodagens no elenco – a ser poupado em boa parte. Além disso, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Isla retornam de suas respectivas seleções e podem estar à disposição. Já o RB Bragantino está na penúltima colocação e, pressionado e com técnico Maurício Barbieri, ex-Fla, a fim de virar a chave.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de outubro de 2020, às 20h

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Árbitro de vídeo: Anderson Daronco (RS)

Onde ver: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gabriel Noga (Léo Pereira), Natan e Ramon (Renê); Willian Arão (Everton Ribeiro), Thiago Maia e Diego; Michael (Lázaro), Vitinho e Lincoln.

Desfalques: João Lucas, Gabigol, Pedro Rocha e Arrascaeta.

Suspenso: Filipe Luís.

Pendurados: Bruno Henrique, João Lucas, Everton Ribeiro e Gabigol.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Júlio César; Edimar, Ligger e Léo Ortiz; Raul, Bruno Tubarão, Uilian Correa e Ricardo Ryller; Claudinho, Artur (Leandrinho) e Ytalo (Alerrandro).

Suspensos: –

Pendurados: Léo Ortiz, Ricardo Ryller, Bruno Tubarão, Lucas Evangelista e Claudinho

PALPITES: Na redação do L!, 100% dos votos foram na vitória do Flamengo.