Flamengo x Sport: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Separados por apenas um ponto na tabela, Flamengo e Sport, com 21 e 20, respectivamente, se enfrentam nesta quarta, às 19h15, pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida tem transmissão em tempo real do LANCE! e marca volta de Domènec Torrent ao comando do Rubro-Negro, recuperado da Covid-19.

E, se por um lado o Flamengo vem embalado pela boa resposta dada pelo time diante do surto de coronavírus que atingiu o departamento de futebol, o Leão da Ilha chega ao Rio de Janeiro confiante após os resultados conquistados com Jair Ventura: cinco vitórias, um empate e uma derrota nas últimas sete rodadas.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Sport:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 7 de outubro de 2020, às 19h15

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde ver: Premiere, Sportv e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Hugo (Diego Alves); Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan e Filipe Luis; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques: Diego Alves e Gabriel Barbosa (lesionados), Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta (convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas).

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Filipe Luís, João Lucas, Éverton Ribeiro, Diego e Gabriel Barbosa.

SPORT (Técnico: Jair Ventura)



Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Ricardinho, Marcão Silva, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane.

Desfalques: Ninguém.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Luan Polli, Ronaldo Henrique, Iago Maidana e Hernane.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 100% dos palpites na vitória do Flamengo.