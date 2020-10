Floricultura no Empreendedorismo – Floresça essa ideia!

A floricultura e o empreendedorismo

As floriculturas já não são mais apenas aqueles pequenos comércios coloridos. As flores viraram um caminho de sucesso para o empreendedor.

As flores fazem parte de várias fases da vida das pessoas, sendo assim são demandas que sempre serão requisitadas.

Todavia, as flores também são uma forma de homenagear os que partiram. Mas é inegável que esse triste fato demanda bastante desse setor.

Um produto com várias combinações

São arranjos, buquês, vasos decorativos, flores avulsas. Essas variedades tornaram-se extremamente atraentes para os novos empresários do segmento de floricultura.

A internet quebrou as barreiras do comércio de flores, ao passo que as entregas online tornaram-se chances de altos ganhos. Assim sendo, o comércio de flores ganhou inovações que influenciam no aumento das vendas.

Cartões, chocolates, cestas personalizadas e bichinhos de pelúcias, tudo isso pode ser agregado ao produto principal, as flores naturais. Por isso que é mais que uma floricultura, é uma oportunidade negócio.

As vantagens para o empreendedor

Empreender no ramo de floricultura é vantajoso por muitas questões, por conseguinte requer estratégias de gestão.

É uma demanda que cresce a cada dia;

É um segmento que abrange oportunidades de negócios;

Os feriados fortalecem as vendas;

São oferecidos vários preços ao cliente final;

Dificilmente quem procura flores compra apenas as flores, pelo menos no mundo online.

Setor que cresce a cada ano

Segundo o IBRAFLOR (Instituto brasileiro de flor), o faturamento anual das floriculturas tem apresentado um crescimento avançado. Haja vista que o setor movimenta cerca de sete bilhões de reais ao ano.

Ao empreendedor cabe ter uma boa estratégia de marketing, ser inovador e planejar bem a logística.

Ainda mais porque as flores naturais são perecíveis e isso deve ser um ponto de atenção dentro das suas estratégias, sendo um dos poucos pontos negativo ao abrir uma floricultura.

Assim sendo, feito todos os planejamentos, as flores estão no caminho do seu sucesso!