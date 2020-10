Fluminense chega a nove gols em três jogos e tem segundo melhor ataque do Brasileiro

O primeiro tempo de duas finalizações desenhava uma partida melancólica ofensivamente do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Apesar do gol de Yago Felipe, a equipe repetiu erros e vinha tendo mais uma vez uma posse de bola ineficiente. No entanto, o cenário mudou com reações rápidas na segunda etapa e a garantia da vitória por 4 a 2 no Estádio da Serrinha, pela 14ª rodada. Das quatro vezes em que a rede de Tadeu balançou, apenas uma foi de um atacante, com Fred. Mas, independentemente de quem marca, o time carioca agora tem o segundo melhor ataque da competição.

Dos 18 marcadores diferentes no Flu nesta temporada, oito são atacantes. Evanilson, já fora do clube após ser vendido ao Porto (POR), lidera com nove gols. Ele é seguido por Marcos Paulo, com cinco, Wellington Silva, com três, Michel Araújo, Fred e Felippe Cardoso, com dois cada, e Fernando Pacheco, com um. Vale lembrar que o Tricolor contou ainda com três gols contra durante o ano.

O ataque é um setor que ainda gera preocupações ao Fluminense, que, inclusive, contratou o atacante Lucca para tentar resolver a carência após a perda de Evanilson. Foram nove gols nos últimos três jogos, disputados contra Coritiba, Botafogo e Goiás, todos lutando contra o rebaixamento atualmente. Isso deixa a equipe das Laranjeiras com 21 gols no Brasileirão, atrás apenas do líder Atlético-MG, que marcou 26 vezes.

Em quesito de passes para gols, os atacantes ajudaram um pouco. Marcos Paulo é o vice-líder, com cinco. Wellington Silva tem dois, enquanto Matheus Alessandro, Fernando Pacheco, Felippe Cardoso, Michel Araújo e Caio Paulista, tem um cada. O último, inclusive, entrou na segunda etapa para dar a assistência para Fred.

– Importante ressaltar o número de gols. Existem muitas teses. Mas a prática é distante disso. É uma equipe que às vezes não cria muitas oportunidades, seja pelo adversário ou pela dificuldade de movimentação, por não jogar bem. Mas tem o segundo melhor ataque da competição. Mostra que sempre jogamos para vencer e marcar. Estamos criando oportunidades. Importante que a equipe está melhorando nas finalizações certas, tentando esse repertório para continuar produzindo essa situação forte ofensiva – analisou Odair Hellmann em entrevista coletiva após o confronto.

Quem segue na artilharia do ano é o meia Nenê, que ampliou a contagem ao marcar o terceiro gol da equipe. Com a camisa do Fluminense, o jogador tem 61 partidas, 21 gols e sete assistências.

Este confronto marcou também o que foi apenas a segunda vitória do Fluminense fora de casa no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Em oito partidas, a equipe ainda perdeu cinco e empatou uma. Na próxima rodada, mas desta vez atuando como mandante, o Flu recebe o Bahia, no Maracanã, domingo, às 16h.