Fluminense desiste de Alvez e mira Cipriano, do Shakhtar

O Fluminense segue no mercado em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro. Os tricolores mira a chegada de mais um atacante para a sequência da temporada.

Nos últimos dias, os cariocas negociavam com o uruguaio Jonathan Alvez, que está no Barcelona-EQU. No entanto, a diretoria do Fluminense desistiu do atleta, que era uma indicação do técnico Odair Hellmann.

O novo alvo dos tricolores é o brasileiro Marquinhos Cipriano. O atacante, que também pode atuar como lateral esquerdo, está atualmente no Shakhtar-UCR.

Cipriano tem 21 anos e foi cria das categorias de base do São Paulo. O jogador chegaria por empréstimo de uma temporada.

A negociação estava em estágio avançado, mas sofreu uma parada após surto de Covid no elenco ucraniano. A clube europeu está perto da estreia na Liga dos Campeões e não quer liberar Cipriano de imediato, o que desagradou os cariocas.

O Fluminense vai continuar com as conversas, pois a janela brasileira só fecha no dia 9 de novembro. Antes de Cipriano e Alvez, os tricolores tentaram Léo Jabá, do PAOK, mas não houve acordo entre as partes.