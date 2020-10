Fluminense pode trazer o atacante Jonatan Álvez

O Fluminense viveu um dilema com a saída do atacante Evanílson. O técnico Odair Hellmann testou alguns jogadores, mas o clube foi em busca de reforços.

Após confirmar a chegada de Lucca, os tricolores negociam com o uruguaio Jonatan Álvez, atualmente no Barcelona-EQU. O jogador de 33 anos já atuou sob o comando de Odair Hellmann, no Internacional.

Álvez não é o único atacante que vem sendo monitorado pelo Fluminense. Os tricolores sondaram também o panamenho Gabriel Torres, que está no Independiente Del Valle-EQU.

A diretoria do Fluminense busca mais um nome para o setor para fechar o elenco desta temporada. Atualmente, Fred e Fellipe Cardoso são os principais nomes para atuar como centroavante. Lucca pode ser escalado no setor, mas prefere jogar no lado esquerdo, assim como Luiz Henrique.

Os dirigentes tricolores ainda conversam com Odair Hellmann para definir quem será a prioridade. O objetivo é concretizar a negociação com um reforço até o final da próxima semana.