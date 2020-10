Fluminense vence bem e afunda o lanterna Goiás no Campeonato Brasileiro

O Fluminense conseguiu uma grande vitória fora de casa nesta quarta-feira. Jogando na Serrinha, em Goiânia (GO), o time derrotou o Goiás por 4 a 2 em choque válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yago Felipe comemora gol do Fluminense contra o Goiás, pelo Brasileirão Heber Gomes / Gazeta Press

Assim, o Fluminense chegou aos 21 pontos, encostando na briga pelas primeiras posições. Já os goianos continuam sem situação delicada, segurando a lanterna com nove pontos. Yago Felipe, Fred, Nenê e Digão marcaram os gols dos cariocas, com Rafael Moura descontando.

A partida começou com um ritmo muito lento, com as duas equipes se estudando. O primeiro susto foi aos 11 minutos, em chute de Jefferson que passou à esquerda do goleiro Muriel. Aos 16 minutos o Fluminense teve um gol anulado. Igor Julião cruzou e Yago Felipe chutou para o fundo da rede. Mas o lateral estava impedido na hora do passe.

O Goiás abriu o placar aos 21 minutos. Heron recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Rafael Moura chutar no canto esquerdo do goleiro tricolor.

Com a desvantagem o Fluminense se lançou ao ataque e o Goiás, sem aproveitar os contragolpes, foi ficando acuado. Quase levou o empate aos 39 minutos, quando Nenê cobrou escanteio e Digão cabeceou para grande defesa de Tadeu. Um minuto depois, porém, o arqueiro goiano nada pôde fazer, Yago Felipe recebeu na área e chutou colocado para recolocar a igualdade no marcador.

No último lance do primeiro tempo, a arbitragem voltou a anular corretamente um gol do Fluminense, uma vez que Fernando Pacheco estava impedido quando cruzou para o complemento certeiro de Hudson.

O Fluminense voltou para o segundo tempo como terminou o primeiro, pressionando. Tanto que virou aos sete minutos. Caio Paulista cruzou e Fred se antecipou aos zagueiros para cabecear a bola para o fundo da rede.

O Goiás então partiu para o ataque. Aos 17 minutos o time goiano quase empatou. Após cruzamento na área Rafael Moura chutou com violência e Muriel operou um milagre. Mas, quatro minutos depois, o time da casa recolocou a igualdade no placar. Com a ajuda do VAR, o árbitro deu toque de mão de Digão na área. Rafael Moura cobrou o pênalti com perfeição.

Mas nem deu tempo para comemorar, pois dois minutos depois Nenê arriscou de fora da área e desempatou o confronto.

O Goiás sentiu o golpe e o Fluminense tratou de ampliar aos 30 minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou para o chute de Digão. Foi o golpe final para definir o triunfo tricolor.

As duas equipes voltam a campo no fim de semana. No sábado, o Goiás vai a Minas Gerais encarar o Atlético-MG às 21h(de Brasília). Já no domingo, às 16h (de Brasília), o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 X 4 FLUMINENSE

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiania (GO)

Data: 7 de outubro de 2020, quarta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Breno, Ratinho (Goiás) e Fernando Pacheco, Yago Felipe (Fluminense)

Gols: GOIÁS: Rafael Moura aos 21 minutos do 1º Tempo e Rafael Moura aos 21 minutos do 2º Tempo FLUMINENSE: Yago Felipe aos 40 minutos do 1º Tempo e Fred aos 7, Nenê aos 23 e Digão aos 30 minutos do 2º Tempo

GOIÁS: Tadeu, Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson (Shaylon); Breno, Ratinho (Daniel) e Ignacio Jara (Caju); Victor Andrade (Mike) (Vidal), Rafael Moura e Vinícius Técnico: Enderson Moreira

FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião (Daniel), Nino, Digão e Danilo Barcelos; Hudson (Wisney), Dodi e Nenê (Christian); Yago Felipe, Fernando Pacheco (Caio Paulista) e Fred (Felipe Cardoso) Técnico: Odair Hellmann