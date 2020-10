Fluminense volta aos treinos e se prepara para o duelo com o Bahia

Nesta sexta, o elenco do Fluminense se reapresentou após a vitória sobre o Goiás por 4 a 2, na Serrinha, e iniciou a preparação para o duelo contra o Bahia, domingo, às 16h, no Maracanã. Com o resultado diante do Esmeraldino, o Tricolor das Laranjeiras entrou no G-6, zona de classificação para a Libertadores 2021, e não perde há 3 jogos.

Para o confronto, o técnico Odair Hellmann contará com o retorno dos jogadores que testaram positivo para Covid-19 no dia 26 se setembro e voltaram aos treinos no início da semana. Vale lembrar que após avaliação do departamento médico e da preparação física do clube, André, Calegari, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel e Nascimento não foram relacionados contra o Goiás.

Por outro lado, Ganso retornou aos treinos, nesta sexta, após cumprir os 10 dias de quarentena exigidos pelo protocolo da CBF, segundo informações da Uol. Porém, não deve jogar no domingo, já que testou positivo no dia 30, e ainda não teve tempo hábil de preparação.

Dos últimos 15 pontos disputados, o Tricolor conquistou 10 e vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro. Apesar de muitos desfalques, o clube conseguiu subir na tabela e já sonha em disputar uma vaga na próxima edição da maior competição de clubes do continente. Com 9 gols nos últimos três jogos, o Flu chegou a 21 e é o segundo melhor ataque da competição.