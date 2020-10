Fluminense x Ceará: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de bater de frente e tirar os 100% de aproveitamento do líder do Campeonato Brasileiro e se firmar na quinta posição, o Fluminense busca o sexto jogo sem perder. Neste sábado, o time de Odair Hellmann recebe o Ceará no Maracanã, às 19h. Com um empate e uma vitória nas últimas rodadas, o Vozão está em 13º lugar e quer se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Os donos da casa terão os retornos dos veteranos Fred e Nenê ao time titular, além de Matheus Ferraz e Wellington Silva, que devem aparecer no banco. Danilo Barcelos, que cumpriu suspensão, também retorna. Do lado do time visitante, o técnico Guto Ferreira teve uma semana completa de treinamentos desde a primeira vez após o retorno do futebol. O Ceará não conta com Luiz Otávio e Samuel Xavier, que cumprem suspensão, além de Eduardo, que levou um vermelho direto na última rodada.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X CEARÁ

Data/Hora: 17/10/2020, às 19h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)

Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Yago Felipe; Nenê, Caio Paulista e Fred

Lesionados: Fernando Pacheco, Yuri, Michel Araújo e Frazan

Pendurados: Fred, Nino, Ganso, Dodi, Nenê e Digão

Suspensos: Ninguém

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Fernando Prass, Fabinho, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

Lesionados: Ninguém

Pendurados: Fernando Sobral, Fabinho, Prass, Leandro Carvalho, Pagnussat

Suspensos: Luiz Otávio, Samuel Xavier, Eduardo e Guto Ferreira

Palpites: Na redação do LANCE!, 90% apostam na vitória do Fluminense, enquanto 10% acham que será empate.