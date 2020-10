FMI melhora previsão para economia do Brasil em 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) definiu a situação da economia do mundo como “uma ascensão longa e difícil”. Na manhã desta segunda-feira (12), a instituição divulgou o relatório trimestral World Economic Outlook falando sobre o assunto. Sobre o Brasil, a instituição tem uma perspectiva otimista.

O FMI acredita que a economia do Brasil irá recuar menos do que previsto anteriormente. A instituição havia previsto recuo de 9,1% na economia brasileira em seu relatório anterior, de julho. Agora, prevê queda de 5,8% para este ano. Mas a recuperação deve ser mais lenta que o esperado. Anteriormente, a projeção para 2021 era de avanço de 3,6%. Agora, é de 2,8% no PIB do Brasil.

Você Pode Gostar Também:

A previsão para o Brasil está melhor que a da América Latina. O FMI estima que a América Latina deve sofrer queda de 8,1% neste ano. Venezuela, Peru, Argentina e Equador tem projeção de queda de 25%, 13,9%, 11,8% e 11%, puxando a média do continente para baixo. Já a retomada da economia da América Latina para 2021 deve ser melhor que a do Brasil: 3,6%.

Sobre a economia global, o FMI estima queda de 4,4%; anteriormente, a previsão era de queda de 5,2%. Já o avanço da economia global tem previsão de 5,2%; anteriormente, a previsão era de 5,4%. E o PIB mundial do ano que vem deve ser aproximadamente 0,6% a mais do que foi registrado em 2019, antes do cenário de pandemia.