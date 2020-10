Fognini testa positivo para COVID-19 e está fora do ATP da Sardenha

Fabio Fognini, 16º da ATP, utilizou a sessão stories de seu Instagram para confirmar o resultado positivo para a COVID-19 já adiantado pela imprensa italiana. O resultado obrigou o tenista a desistir da disputa do ATP 250 da Sardenha, na Itália.

O italiano estreou ontem na chave de duplas do torneio jogando ao lado da jovem promessa local Lorenzo Musetti. Fognini estrearia na chave principal do torneio no penúltimo jogo da programação desta quarta-feira diante do espanhol Roberto Carballes Baena e para eu lugar na chave entrou o lucky-loser sérvio Danilo Petrovic.

Em uma mensagem em italiano, o tenista comentou: “Pessoal, venho comunicar que nesta manhã testei positivo para COVID-19. Estou com sintomas muito leves, com um pouco de tosse, febre e dor de cabeça… mas infelizmente essa dura notícia chegou”, lamentou.

“Já estou em isolamento e convicto de que voltarei muito em breve. Um abraço a todos”, finalizou a mensagem (acima).

O italiano, que foi submetido a uma dupla cirurgia nos tornozelos em maio deste ano, ainda está em processo de retomada de jogos, Fognini ficou de fora da gira norte-americana no piso rápido e conquistou apenas uma vitória, na estreia do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, diante do local Philipp Kohlschreiber.