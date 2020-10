‘Foi pesado demais’, diz Jojo sobre falas de Lucas Selfie em A Fazenda 12 · .

Em A Fazenda 12, Jojo Todynho alertou Lucas Selfie sobre seu comportamento com Jakelyne Oliveira, Carol Narizinho e Tays Reis após a festa no confinamento. Neste sábado (10), a funkeira disse que o youtuber “estava sem limites” e o orientou a pedir desculpas às colegas. “Foi pesado demais”, reforçou a carioca.

“Quando está bêbado, acaba falando coisa e depois [diz]: ‘Não, é brincadeira’. Mas, assim… É porque elas são de boa. Se tu faz isso comigo, o pau tinha quebrado. As coisas que você falou, foi pesado demais (sic). Eu, como sua amiga, tenho que te falar”, alertou a peoa. No entanto, o affair de Raissa Barbosa diz que não se lembra do que fez.

“Resumidamente, você estava sem limites. Então, você tem que pedir desculpa para essas pessoas”, aconselhou Jojo, sem citar os excessos de forma direta. Porém, em conversa com Stéfani Bays, a cantora afirmou que Selfie “maltratou a Jake, mandou a Carol tomar no cu” e que o ex-Pânico teria dito que bebia para não olhar a cara de Tays.

“Só que, como elas estavam bem alteradas, não se tocaram”, complementou a dona do hit Que Tiro Foi Esse?. Durante a madrugada, uma das cenas exibidas pelo PlayPlus mostrou parte da discussão entre Carol e Lucas.

“O que você falou lá dentro Lucas? Me chamou de filha da puta na frente de todo mundo. Você sabe quem é a minha mãe? Sabe que a minha mãe está morta?”, desabafou a ex-panicat. “Sério isso?”, questionou o apresentador e, em seguida, ele pediu desculpas à amiga.

Confira os vídeos:

Agr que tem provas e vídeos ngm fala nada ne, quando foi pra inventar que o biel agrediu não sei quem fizeram até hastag so por maldade msm pic.twitter.com/fUU64tD4SJ

— 🦅🔫🍡 (@eutrelosinho) October 10, 2020

lucas chamou a narizinho de fdp e ela nao gostou, pq a mae dela ja faleceu 😐 pic.twitter.com/ZK5V1CO0hY

— ma ri. (@acostumadinha) October 10, 2020

