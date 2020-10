Fora da Globo desde 2015, Xuxa volta à emissora por Tatá Werneck · .

Fora da Globo desde 2015, Xuxa Meneghel voltou à antiga casa para gravar uma entrevista ao Lady Night, talk show comandado por Tatá Werneck no Multishow. Nesta sexta-feira (2), a apresentadora da Record pisou novamente nos estúdios da emissora carioca, o que não ocorria desde o encerramento do contrato.

Segundo pessoas próximas a Xuxa, ela estava emocionada com o retorno à emissora que fez parte da sua trajetória profissional por quase 30 anos. Neste ano, ela já apareceu na tela da Globo, durante uma entrevista virtual exibida no programa Conversa com Bial, e também na série Em Nome de Deus, do Globoplay.

A participação da apresentadora do Dancing Brasil no talk show era um sonho antigo da humorista, tanto que Tatá realizou o convite pessoalmente a Xuxa no início do ano. E ela aceitou. As informações são da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Além de Xuxa, Alexandre Nero, Luciano Huck, o casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, Fabio Assunção, Ana Furtado e Babu Santana estão entre os convidados da próxima temporada, que conta com estreia prevista para outubro no canal.

Confira o registro: