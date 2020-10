Fora de A Fazenda 12, Cartolouco diz que Raissa é ‘Andressa Urach da 25 de Março’ · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, disse que Raissa Barbosa é a “Andressa Urach da 25 de Março”. Nesta sexta-feira (9), o último eliminado de A Fazenda 12 comentou sobre os surtos da modelo no confinamento rural e afirmou que a peoa deseja seguir a mesma estratégia utilizada pela participante da sexta temporada do reality.

“Andressa Urach só tem uma. É igual ao Pelé, só tem um. Não adianta querer copiar. Ela [Raissa] quer ser a Andressa Urach, mas não é. Já falei lá, Andressa Urach da 25 de Março, é cópia, não adianta”, opinou o jornalista, durante a Live do Eliminado, transmitida nas redes sociais do programa.

Os fãs do reality comparam Raissa e Andressa pelas suas semelhanças. Elas compartilham o título de vice-miss bumbum e protagonizaram uma série de barracos em suas edições. A atual pastora evangélica inclusive declarou torcida pela permanência da rival de Biel na competição, durante a roça da semana passada.

Na entrevista, Strabko também comentou sobre o último embate com Raissa, realizado na madrugada de quarta-feira (7). A amiga de Luiza Ambiel tentou defender a atriz e peitou o jornalista, até ser contida por Stéfani Bays. “Achei que ela quase me beijou na boca, eu fiquei assustado. A Raissa assusta, ela é doidinha”, disse o ex-peão.

No final da transmissão, os eliminados escolhem três peões para “queimar”. Porém, a produção relembrou um dos conflitos do jornalista com a morena, quando ela jogou creme hidrante nele. Por isso, Cartolouco tinha que sujar o rosto dos colegas.

Ele decidiu atirar hidratante em Mateus Carrieri, Luiza Ambiel e em si mesmo. Empolgado, Victor Sarro também virou alvo do jornalista. “Você é maluco”, opinou o apresentador enquanto ria da situação.

