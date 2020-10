Fora de A Fazenda 12, Cartolouco promete pedir Luiza Ambiel em namoro · .

Quarto eliminado de A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco prometeu pedir Luiza Ambiel em namoro. O jornalista fez a revelação na gravação do Hora do Faro, que vai ao ar na Record no próximo domingo (11). Os dois tiveram uma afinidade no reality show e agora ele está disposto a viver um romance com ela fora do confinamento.

As informações a respeito das declarações de Cartolouco foram publicadas em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmadas pela Record ao ..

Depois de ser eliminado do reality show, o jornalista disse durante a sabatina na Cabine de Descompressão, realizada na madrugada desta sexta-feira (9), que está seriamente interessado em namorar a eterna musa da banheira do Gugu.

“Eu tinha vontade real de ficar com ela. Só que eu tinha muito pé atrás com ela. Ela é gente boa, mas não dá pra confiar. Eu ficaria com a Luiza fácil. Ela falava: ‘Eu tenho 48 [anos], você tem 26’. Eu falava: ‘Não tem idade pra ser feliz. Mas aí eu acabei sendo erradão”, reconheceu, em alusão ao fato de tê-la colocado na roça.

O ex-repórter da Globo caiu em desgraça nos últimos dias após trair a amizade da atriz. Os dois estavam muito próximos no confinamento e chegaram a ensaiar um affair, mas tudo desandou na formação da roça, quando ele convocou a musa da banheira do Gugu para a berlinda.

No bate-papo com com o humorista Victor Sarro e com o produtor Thalles Trouva, ele disse que se arrependeu de não insistir no relacionamento em A Fazenda 12. Durante o confinamento, os dois não chegaram a se beijar. Embora tenham ficado agarrados debaixo da coberta em alguns momentos e o peão tenha feito planos de dar um beijo na atriz durante uma das festas, eles ficaram só no selinho.

“Deveria ter beijado a Luiza. Queria um romance. Ia quebrar paradigmas e servir de exemplo pra muita gente aqui fora”, comentou.