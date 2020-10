Fora do clássico contra o Santos, Everaldo tem sondagem de dois clubes da Série A

Mesmo precisando encerrar o jejum de gols, o Corinthians não terá Everaldo para o clássico desta quarta-feira (7), contra o Santos, que será disputado às 19h, na Neo Quimica Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão. Essa informação foi divulgada em primeira mão por Flávio Ortega, repórter dos canais ESPN.

O futuro do atacante, inclusive, ainda pode ser fora do Timão. Segundo apuração do ESPN.com.br, o jogador tem recebido sondagens nos últimos dias. Recentemente, duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro procuraram o staff de Everaldo em busca de informações. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Ainda segundo apuração da equipe de jornalismo da ESPN Brasil, o atacante foi alvo do Botafogo, que se assustou com o salário do atleta no clube paulista. As conversas, por isso, não evoluíram.

Constantemente utilizado por Tiago Nunes nas disputas da Conmebol Libertadores e do Campeonato Paulista, Everaldo tem recebido poucas oportunidades em partidas do Brasileiro, tanto pelo antigo treinador, quanto por Dyego Coelho, que comanda a equipe interinamente.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Este, inclusive, é um fator que facilitaria uma eventual saída do jogador para outra equipe do futebol nacional ainda em 2020. O camisa 37 entrou em campo em apenas três jogos pelo Brasileirão, dentro do limite de sete partidas para que um jogador possa atuar por dois times diferentes na competição.

Anunciado como reforço do Corinthians em maio de 2019, Everaldo disputou apenas 24 partidas pelo clube, sendo que 15 delas foram em 2010. O contrato do atleta com o Timão vai até junho de 2023.