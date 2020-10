Fora do Santos, Robinho nega relação sexual sem consentimento e diz que se arrepende de trair esposa

O atacante Robinho concedeu uma entrevista ao portal ‘Uol Esportes’, onde relata sua versão dos fatos sobre a condenação a nove anos de prisão, na Itália, em caso de violação sexual contra uma mulher. O jogador, que suspendeu contrato com o Peixe, repudiou matéria do portal ‘GE’ e afirmou que se arrepende apenas de ter traído a esposa.

– Eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é meu arrependimento. Em relação às frases que saíram, fora de contexto e para vender jornal e revista… Obviamente que eu mudei muito de sete anos pra cá, isso aconteceu em 2013 e eu mudei para melhor. A questão é: qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro foi não ter sido fiel a minha esposa, não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou sair com ela sem o consentimento dela – disse.

O jogador falou ainda sobre o primeiro contato com a mulher na boate em Milão, em 2013, destacou que não teve relação sexual com ela e que não sabe o que aconteceu depois que deixou a discoteca. Segundo ele, os amigos contaram que tiveram relação sexual consentida com a mulher.

– Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada, até porque ela lembra do meu nome, lembra quem sou eu. A pessoa que bebe não lembra de nada. Ela lembra – afirmou.

– Quando eu saí, os garotos continuaram lá com consentimento dela. Eu estou me defendendo. Os garotos, se fizeram algo com ela, eu não posso falar por eles. Eu sei o que eu fiz com ela e com consentimento dela – concluiu.

Questionado sobre o trecho revelado em que o amigo diz a Robinho: “eu te vi quando colocava o pênis na boca dela”, Robinho disse que não nega que teve contato físico com a mulher, mas não considera o que teve como ato sexual.

– Muitas coisas que estão falando eu realmente não lembro, mas que houve um contato entre eu e ela, houve sim. Não estou negando isso. O que não houve foi algo forçado com ela, isso não teve – afirmou.